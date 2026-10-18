Sea Aktie
WKN DE: A2H5LX / ISIN: US81141R1005
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18.10.2026 17:11:27
Romanian fighter jets shoot down 2 drones over Black Sea
Romanian Air Force F-16s shot down drones over Romanian territorial waters. Earlier this week, two chemical tankers were hit by drones near Romania's Black Sea coast.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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