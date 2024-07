ROUNDUP 2: Computerprobleme betreffen auch Hamburger Flughafen

(neu: Details)

HAMBURG (dpa-AFX) - Zum Urlaubsstart im Norden stören weltweite Probleme bei Computersystemen auch den Flugbetrieb der Airlines am Hamburger Flughafen. Vier Fluggesellschaften seien betroffen, sagte eine Sprecherin des Flughafens. Es handle sich um Eurowings, Ryanair, Vueling und Turkish Airlines.

Lange Schlangen bei Eurowings

Die Gesellschaften würden die Tickets zunächst händisch ausstellen. Die Flughafensysteme würden alle laufen, sagte die Sprecherin. Auch gebe es am Flughafen keine größeren Probleme, selbst an der Sicherheitskontrolle gebe es keine größeren Schlangen. Das Einchecken laufe bei den betroffenen Airlines langsamer. Ein dpa-Reporter berichtete von sehr langen Schlangen vor dem Eurowings-Schalter.

Vor allem das Terminal 1, wo Eurowings seine Schalter hat, füllte sich schnell. Hier waren überall Schlangen. Bis zum Mittag gab es aber nur einen Ausfall einer Maschine nach Stuttgart, sagte ein Flughafensprecher. Viele Urlauber ließen sich die Stimmung auch in den Schlangen nicht vermiesen, aber einige sagten auch, sie hätten so was noch nicht erlebt. Klagen gab es vor allem, dass es wenige Infos gebe. Auch die App von Eurowings sei gestört gewesen, sagte eine Urlauberin.

Härter traf es in Berlin den Hauptstadtflughafen BER in Schönefeld. Hier konnten am Morgen keine Maschinen starten oder landen. Der Flugbetrieb sei eingestellt, hieß es am Morgen Dies habe aber keine Auswirkungen auf den Hamburger Flughafen, sagte ein Sprecher in Hamburg. Am Mittag ging es dann aber auch in Berlin weiter. Nach stundenlangen Störungen lief der Betrieb am Hauptstadtflughafen gegen Mittag langsam wieder an.

Bis zu 355.000 an- und abreisende Passagiere pro Ferienwoche

Mit Beginn der Hamburger Sommerferien und der Ferien in Schleswig-Holstein herrscht immer großer Andrang am Flughafen der Hansestadt. Der Flughafen erwartet in den Sommerferien pro Woche bis zu 355.000 an- und abreisende Passagiere. An den stärksten Tagen, zu denen vor allem die Ferien-Freitage zählten, seien es voraussichtlich rund 55.000 Fluggäste und bis zu 400 Starts und Landungen.

Vom Flughafen Hamburg aus bieten in diesem Sommer 55 Fluggesellschaften mehr als 120 Direktziele an. Bei den Norddeutschen besonders hoch im Kurs stünden die klassischen Sonnenziele wie Spanien mit Mallorca, die griechischen Inseln und die Türkei.