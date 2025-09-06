Porsche Automobil vz. Aktie
ROUNDUP: Sachsens VW-Betriebsratschef tritt zurück
AG ergänzt.)
Sachsens VW-Betriebsratschef tritt zurück
(Foto Archiv) =
VW Sachsen verliert seine Betriebsratsspitze: Uwe Kunstmanns zieht
Konsequenzen aus persönlichen Fehlern. Und auch seine
Stellvertreterin Kristin Oder geht. Wie es nun weitergeht.
Zwickau/Chemnitz (dpa/sn) - Der Betriebsratschef von VW Sachsen, Uwe
Kunstmann, tritt von seinen Ämtern im Fahrzeugwerk Zwickau zurück.
Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende wendete sich am Freitag in einem
Brief an die Beschäftigten, in dem er seinen Rückzug mit persönlichem
Fehlverhalten begründet, wie das Unternehmen der Deutschen Presse
Agentur bestätigte. Kunstmann habe das Unternehmen vorab über seinen
geplanten Schritt informiert, sagte Unternehmenssprecher Christian
Sommer. Zuerst hatte die «Freie Presse Chemnitz» über die Personalie
berichtet.
Hintergrund ist demnach ein Verkehrsunfall im Juli, den der
50-Jährige nach eigenem Bekunden verursacht hat. Kunstmann ziehe
damit Konsequenzen aus «schweren persönlichen Fehlern», die er
allerdings als Privatperson begangen habe. Er habe die Entscheidung
getroffen, um Schaden von der Belegschaft und dem Unternehmen
abzuwenden. VW Sachsen kommentierte die Entscheidung seines
Gesamtbetriebsratsvorsitzenden nicht. «Wir akzeptieren seine
Entscheidung und bedanken uns für die Zusammenarbeit in seiner
Funktion», so Christian Sommer. Noch bis Ende September bleibe
Kunstmann weiter in seinen Ämtern tätig, um einen geordneten
Transformationsprozess zu gewährleisten, so Sommer weiter.
Die Betriebsratsarbeit ende nicht am Werkzaun, sagte ein Sprecher des
Gesamtbetriebsrats der Volkswagen AG der Deutschen Presse-Agentur.
«Insofern ist die Ankündigung unseres Kollegen Uwe Kunstmann, wegen
seines Fehlverhaltens im Straßenverkehr zurückzutreten, konsequent
und richtig.» Unabhängig davon habe die Belegschaft bei Volkswagen in
Sachsen Kunstmann viel zu verdanken. Sein Einsatz für die
Mitbestimmung sei unermüdlich gewesen. «Dieser Fakt wird durch seinen
Fehler nicht geschmälert».
Doppelter Rückzug an der Spitze
Unternehmenssprecher Sommer sagte, die Personalie komme für VW
Sachsen zum Ende einer «schwierigen Woche». Nur einen Tag zuvor hatte
bereits Kunstmanns Stellvertreterin Kristin Oder ihren Rücktritt zur
Monatsmitte angekündigt. Nach Unternehmensangaben will sich die
Betriebsrats-Vizechefin beruflich umorientieren. Die IG Metall muss
nun bis zum Oktober Nachfolger bestimmen, um die Interessen der
Mitarbeiter vor Ort aber auch in der Konzernspitze in Wolfsburg zu
vertreten. Die nächste Betriebsratswahl bei VW Sachsen steht im
kommenden Januar an.
Pionierstandort unter Druck
Das Werk in Zwickau steht - so wie auch andere VW-Standorte -
aufgrund des konzernweit verordneten Sparkurses zunehmend unter
Druck. Zwar ist Zwickau VW-Pionier bei der Produktion von E-Autos.
Als erster Standort produziert die Autofabrik seit November 2019 nur
noch vollelektrische Fahrzeuge. Fast jedes zweite zugelassene E-Auto
des Volkswagen-Konzerns stammt nach Unternehmensangaben aus Zwickau.
Doch nach wie vor schwächelt die Nachfrage nach den Fahrzeugen.
Deswegen waren bereits viele befristete Verträge nicht verlängert und
die Nachtschicht bei den beiden Produktionslinien gestrichen worden.
Große Hoffnungen setzt VW in neue, günstige Elektromodelle: Am
Sonntag öffnet die Automobilmesse «IAA Mobility» zunächst für
Fachpublikum die Türen. VW hat unter anderem die Weltpremieren
mehrerer elektrischer Kleinwagen der Marken Volkswagen, Cupra und
?koda angekündigt.
