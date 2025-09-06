ROUNDUP: Sachsens VW-Betriebsratschef tritt zurück

AG ergänzt.)

Sachsens VW-Betriebsratschef tritt zurück

(Foto Archiv) =

VW Sachsen verliert seine Betriebsratsspitze: Uwe Kunstmanns zieht

Konsequenzen aus persönlichen Fehlern. Und auch seine

Stellvertreterin Kristin Oder geht. Wie es nun weitergeht.

Zwickau/Chemnitz (dpa/sn) - Der Betriebsratschef von VW Sachsen, Uwe

Kunstmann, tritt von seinen Ämtern im Fahrzeugwerk Zwickau zurück.

Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende wendete sich am Freitag in einem

Brief an die Beschäftigten, in dem er seinen Rückzug mit persönlichem

Fehlverhalten begründet, wie das Unternehmen der Deutschen Presse

Agentur bestätigte. Kunstmann habe das Unternehmen vorab über seinen

geplanten Schritt informiert, sagte Unternehmenssprecher Christian

Sommer. Zuerst hatte die «Freie Presse Chemnitz» über die Personalie

berichtet.

Hintergrund ist demnach ein Verkehrsunfall im Juli, den der

50-Jährige nach eigenem Bekunden verursacht hat. Kunstmann ziehe

damit Konsequenzen aus «schweren persönlichen Fehlern», die er

allerdings als Privatperson begangen habe. Er habe die Entscheidung

getroffen, um Schaden von der Belegschaft und dem Unternehmen

abzuwenden. VW Sachsen kommentierte die Entscheidung seines

Gesamtbetriebsratsvorsitzenden nicht. «Wir akzeptieren seine

Entscheidung und bedanken uns für die Zusammenarbeit in seiner

Funktion», so Christian Sommer. Noch bis Ende September bleibe

Kunstmann weiter in seinen Ämtern tätig, um einen geordneten

Transformationsprozess zu gewährleisten, so Sommer weiter.

Die Betriebsratsarbeit ende nicht am Werkzaun, sagte ein Sprecher des

Gesamtbetriebsrats der Volkswagen AG der Deutschen Presse-Agentur.

«Insofern ist die Ankündigung unseres Kollegen Uwe Kunstmann, wegen

seines Fehlverhaltens im Straßenverkehr zurückzutreten, konsequent

und richtig.» Unabhängig davon habe die Belegschaft bei Volkswagen in

Sachsen Kunstmann viel zu verdanken. Sein Einsatz für die

Mitbestimmung sei unermüdlich gewesen. «Dieser Fakt wird durch seinen

Fehler nicht geschmälert».

Doppelter Rückzug an der Spitze

Unternehmenssprecher Sommer sagte, die Personalie komme für VW

Sachsen zum Ende einer «schwierigen Woche». Nur einen Tag zuvor hatte

bereits Kunstmanns Stellvertreterin Kristin Oder ihren Rücktritt zur

Monatsmitte angekündigt. Nach Unternehmensangaben will sich die

Betriebsrats-Vizechefin beruflich umorientieren. Die IG Metall muss

nun bis zum Oktober Nachfolger bestimmen, um die Interessen der

Mitarbeiter vor Ort aber auch in der Konzernspitze in Wolfsburg zu

vertreten. Die nächste Betriebsratswahl bei VW Sachsen steht im

kommenden Januar an.

Pionierstandort unter Druck

Das Werk in Zwickau steht - so wie auch andere VW-Standorte -

aufgrund des konzernweit verordneten Sparkurses zunehmend unter

Druck. Zwar ist Zwickau VW-Pionier bei der Produktion von E-Autos.

Als erster Standort produziert die Autofabrik seit November 2019 nur

noch vollelektrische Fahrzeuge. Fast jedes zweite zugelassene E-Auto

des Volkswagen-Konzerns stammt nach Unternehmensangaben aus Zwickau.

Doch nach wie vor schwächelt die Nachfrage nach den Fahrzeugen.

Deswegen waren bereits viele befristete Verträge nicht verlängert und

die Nachtschicht bei den beiden Produktionslinien gestrichen worden.

Große Hoffnungen setzt VW in neue, günstige Elektromodelle: Am

Sonntag öffnet die Automobilmesse «IAA Mobility» zunächst für

Fachpublikum die Türen. VW hat unter anderem die Weltpremieren

mehrerer elektrischer Kleinwagen der Marken Volkswagen, Cupra und

?koda angekündigt.

# Notizblock

## Aktualisierung

- Der dritte Absatz mit einem Statement des Gesamtbetriebsrats der

Volkswagen AG wurde ergänzt.

## Redaktionelle Hinweise

- Zu diesem Text finden Sie Bilder mit folgendem Titel im dpa

Bildangebot:

- VW Sachsen braucht neue Betriebsratsspitze

- VW Sachsen: Betriebsratschef Kunstmann tritt zurück

## Orte

- [Volkswagen Sachsen GmbH, Fahrzeugwerk Zwickau](08058 Zwickau,

Deutschland)

* * * *

Die folgenden Informationen sind nicht zur Veröffentlichung bestimmt

## Ansprechpartner

- Christian Sommer, Leiter Unternehmenskommunikation, Volkswagen

Sachsen, +49 1735227929

## Kontakte

- Autor/in: Sebastian Münster (Erfurt), +491707827255,

muenster.sebastian@dpa.com

- Redaktion: Johanna Uchtmann (Berlin), 030285232245,

uchtmann.johanna@dpa.com, Foto: Newsdesk, +49 30 2852 31515,

foto@dpa.com

dpa mse yysn n1 juc