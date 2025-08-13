Porsche Automobil vz. Aktie
|36,59EUR
|0,27EUR
|0,74%
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
Porsche Automobil vz Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche SE nach Halbjahreszahlen von 55 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die gesenkte Prognose für das bereinigte Konzernergebnis nach Steuern sei Folge eines mauen Marktumfelds, schrieb Tim Rokossa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aussichten für die Beteiligungen Volkswagen und Porsche AG hätten sich eingetrübt./bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 10:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche Automobil Holding SE Vz Buy
|
Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE Vz
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36,50 €
|
Abst. Kursziel*:
36,99%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
36,59 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,65%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE Vzmehr Nachrichten
|
14:06
|Porsche SE-Aktie ungeachtet dessen fester: Jahresprognose gekappt - Rüstungsindustrie rückt ins Blickfeld (dpa-AFX)
|
12:27
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
12:27
|Aufschläge in Frankfurt: Am Mittag Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
11:18
|ROUNDUP: VW-Dachholding Porsche SE kappt Jahresprognose - Rüstung im Visier (dpa-AFX)
|
09:29
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
|
09:29
|Gewinne in Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.at)
|
08:21
|WDH: VW-Dachholding Porsche SE kappt Jahresprognose nach Gewinneinbruch (dpa-AFX)
|
08:18
|Porsche Holding senkt Ausblick 2025 (Dow Jones)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE Vzmehr Analysen
|13:29
|Porsche Automobil vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.05.25
|Porsche Automobil vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|03.04.25
|Porsche Automobil vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|27.03.25
|Porsche Automobil vz. Halten
|DZ BANK
|10.03.25
|Porsche Automobil vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:29
|Porsche Automobil vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.05.25
|Porsche Automobil vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|03.04.25
|Porsche Automobil vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|27.03.25
|Porsche Automobil vz. Halten
|DZ BANK
|10.03.25
|Porsche Automobil vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:29
|Porsche Automobil vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.24
|Porsche Automobil vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.24
|Porsche Automobil vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|05.09.24
|Porsche Automobil vz. Kaufen
|DZ BANK
|30.08.24
|Porsche Automobil vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.03.25
|Porsche Automobil vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.24
|Porsche Automobil vz. Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Porsche Automobil vz. Underweight
|Barclays Capital
|03.10.24
|Porsche Automobil vz. Underweight
|Barclays Capital
|27.05.25
|Porsche Automobil vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|03.04.25
|Porsche Automobil vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|27.03.25
|Porsche Automobil vz. Halten
|DZ BANK
|10.02.25
|Porsche Automobil vz. Hold
|Warburg Research
|03.02.25
|Porsche Automobil vz. Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Porsche Automobil Holding SE Vz
|36,60
|0,77%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:49
|E.ON Halten
|DZ BANK
|14:20
|K+S Halten
|DZ BANK
|13:36
|Grand City Properties Kaufen
|DZ BANK
|13:29
|Porsche Automobil vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12:00
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|11:37
|Sixt Buy
|Baader Bank
|11:34
|Prosus Buy
|UBS AG
|11:29
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|11:28
|Just Eat Takeaway.com Neutral
|UBS AG
|11:23
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:22
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|11:22
|Boeing Buy
|UBS AG
|11:22
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|11:21
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|11:21
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|11:21
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|11:21
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|11:20
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|11:20
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:20
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|11:17
|Grand City Properties Neutral
|UBS AG
|11:16
|TUI Neutral
|UBS AG
|11:15
|E.ON Neutral
|UBS AG
|11:15
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|11:14
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|11:13
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|11:11
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:10
|Ströer Buy
|UBS AG
|11:10
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|11:09
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:09
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|11:08
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:07
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:06
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|11:06
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:06
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:03
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|11:03
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|10:59
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|10:57
|JENOPTIK Buy
|Baader Bank
|10:57
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:33
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|10:31
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:24
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|10:23
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|10:23
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG
|10:05
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|10:03
|INDUS Buy
|Warburg Research
|10:00
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research