Porsche Automobil Aktie
|33,75EUR
|0,35EUR
|1,05%
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
Porsche Automobil Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche SE von 50 auf 46 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Tim Rokossa passte seine Schätzungen für die VW-Konzernholding in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar an die jüngste Gewinnwarnung des Sportwagenbauers Porsche AG an. Außerdem berücksichtigte er in seinem Modell die in diesem Jahr zugeflossenen Dividenden./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche Automobil Holding SE Buy
|
Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
46,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33,43 €
|
Abst. Kursziel*:
37,60%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,30%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
