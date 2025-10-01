Porsche Automobil Aktie

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

01.10.2025 09:45:18

Porsche Automobil Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche SE von 50 auf 46 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Tim Rokossa passte seine Schätzungen für die VW-Konzernholding in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar an die jüngste Gewinnwarnung des Sportwagenbauers Porsche AG an. Außerdem berücksichtigte er in seinem Modell die in diesem Jahr zugeflossenen Dividenden./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche Automobil Holding SE Buy
Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
33,43 € 		Abst. Kursziel*:
37,60%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
33,75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36,30%
Analyst Name::
Tim Rokossa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

