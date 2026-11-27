RTX A-S Aktie
WKN: 939166 / ISIN: DK0010267129
|
27.11.2026 20:01:01
RTX Unit Pratt & Whitney Wins $2.5 Billion Navy Contract
Storied defense company RTX (NYSE:RTX) notched a win just before Thanksgiving with a new and sizable contract from the U.S. Navy. This is hardly the first contract it's secured with our nation's military, and it surely won't be the last.
Regardless, it's another feather in its cap and, hopefully, a sign of good things to come for both the company and Pratt & Whitney, its aircraft engine subsidiary. Here's some detail about the deal, and how it'll affect RTX.
Image source: Getty Images.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RTX A-S
|
24.11.26
|Ausblick: RTX A-S gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
10.11.26
|Erste Schätzungen: RTX A-S gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
12.08.26
|Erste Schätzungen: RTX A-S gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
01.06.26
|Nvidia: RTX-Spark-Chip soll Markt für Windows-Laptops aufmischen (Spiegel Online)
Analysen zu RTX A-S
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|RTX A-S
|13,65
|0,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.