RWE-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Outperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52,50 Euro belassen. Die Strompreise im Großhandel seien im neuen Jahr gefallen, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Dienstag vorliegenden Studie. RWE sei im Stromhandel und in der flexiblen Produktion aber nicht abhängig von der absoluten Höhe der Marktpreise, sondern von den Schwankungen und Kapazitäten. Das habe der Markt bislang nicht verstanden./bek/edh





Die Aktie legte um 11:18 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 36,88 EUR zu. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 42,35 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 389 064 RWE-Aktien. Das Papier fiel seit Jahresbeginn 2024 um 10,4 Prozent. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 14.03.2024 erwartet.

