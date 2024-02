RWE-Analyse: Barclays Capital bewertet RWE-Aktie mit Underweight in neuer Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE nach der Kraftwerksstrategie der Bundesregierung auf "Underweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Eine im europäischen Branchenvergleich etwas bessere Kursreaktion sei angesichts der Einigung angebracht, schrieb Analyst Peter Crampton in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Entscheidung habe sich schließlich lange verzögert.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die RWE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:18 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 33,89 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 47,54 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 1 497 426 Aktien. Seit Anfang des Jahres 2024 sank die Aktie um 17,7 Prozent. Am 14.03.2024 werden die Kennzahlen für Q4 2023 voraussichtlich präsentiert.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

