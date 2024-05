RWE-Analyse: Deutsche Bank AG stuft RWE-Aktie mit Buy ein

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für RWE von 40 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Olly Jeffery passte seine Schätzungen in der am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung an die Quartalsergebnisse an. Die Papiere seien im Branchenvergleich günstig, trotz dynamischeren Wachstums.

Aktieninformation im Fokus: Die RWE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 10:12 Uhr um 0,9 Prozent auf 34,41 EUR ab. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 19,15 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 200 866 RWE-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein gab auf Jahressicht 2024 um 13,8 Prozent nach. Die RWE-Bilanz für Q2 2024 wird am 14.08.2024 erwartet.

