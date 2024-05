RWE-Analyse: Overweight-Bewertung für RWE-Aktie von Barclays Capital

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Es gebe immer noch starke Argumente dafür, dass der Markt das künftige Wachstum von RWE ignoriert, das aus dem Ausbau Erneuerbarer Energien resultiert, schrieb Analyst Peter Crampton in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Daher sollte die geplante Investition in den Bau eines Nordsee-Windprojekts mit einer Leistung von 1,6 Gigawatt große positive Aufmerksamkeit erhalten.

