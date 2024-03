RWE-Analyse: RBC Capital Markets verleiht RWE-Aktie Outperform in jüngster Analyse

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE nach detaillierten Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Bestätigung der mittelfristigen Ziele sollte dem Markt Zuversicht vermitteln, schrieb Analyst Alexander Wheeler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es sei klar, dass der Energiekonzern die Robustheit des Portfolios an Erneuerbaren Energien gegenüber Schwankungen bei den Strompreisen hervorheben möchte, nachdem die Rohstoffpreise im letzten Jahr deutlich gesunken seien.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die RWE-Aktie am Tag der Analyse

Um 12:27 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 32,81 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 67,63 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 2 037 940 RWE-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Jahresanfang 2024 um 20,3 Prozent nach unten. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte RWE am 14.03.2024 vorlegen.

