Ryanair Holdings Aktie
WKN: 908889 / ISIN: US7835131043
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21.07.2026 15:10:49
Ryanair broken window may have been caused by 'foreign object'
Passenger Ljubisa Karović was partially sucked out of a cabin window on the Boeing aircraft.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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