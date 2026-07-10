easyJet Aktie
WKN DE: 590360 / ISIN: GB0001641991
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10.07.2026 18:34:44
Apollo’s profitability challenge: turn easyJet into Ryanair
If the PE firm wants to raise revenue and cut costs at the airline, there’s room for manoeuvreWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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