Ryanair Holdings Aktie
WKN: 908889 / ISIN: US7835131043
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10.07.2026 14:41:21
Ryanair plane makes emergency landing after window breaks
Passenger sitting next to window was nearly sucked out of aircraft, according to reportsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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