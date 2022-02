SAFRAN-Aktie trotzdem im Minus: SAFRAN will wieder mehr wachsen

Die SAFRAN SA strebt 2022 einen wieder höheren Umsatz und eine bessere operative Marge an, nachdem im vergangenen Jahr Umsatz und Nettogewinn geschrumpft sind.

Der französische Triebwerkshersteller will dieses Jahr einen Umsatz auf bereinigter Basis in der Größenordnung von 18 Milliarden bis 18,2 Milliarden Euro erreichen. SAFRAN erzielte 2021 einen bereinigten Umsatz von 15,26 Milliarden Euro, was einem organischen Rückgang von 5,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Für 2022 rechnet SAFRAN mit einer bereinigten, wiederkehrenden operativen Marge von rund 13 Prozent gegenüber 11,8 Prozent im Jahr 2021 und einem freien Cashflow von rund 2 Milliarden Euro.

SAFRAN stützt seine Prognose auf mehrere Annahmen, darunter höhere Auslieferungen von LEAP-Triebwerken, einen Anstieg des Verkehrsaufkommens bei Schmalrumpfflugzeugen und eine Umsatzsteigerung von bis zu 30 Prozent im zivilen Ersatzteilgeschäft.

Im vergangenen Jahr wurden 845 LEAP-Triebwerke ausgeliefert. Der bereinigte Nettogewinn für das Jahr 2021 belief sich auf 760 Millionen Euro gegenüber 844 Millionen Euro im Vorjahr, während das bereinigte wiederkehrende Betriebsergebnis um 7,1 Prozent auf 1,81 Milliarden Euro stieg. Das Unternehmen will eine Dividende von 0,50 Euro pro Aktie ausschütten.

An der EURONEXT Paris gibt die SAFRAN-Aktie zeitweise 5,18 Prozent auf 106,52 Euro nach.

Von Olivia Bugault

FRANKFURT (Dow Jones)