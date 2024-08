Samsung-Aktie steigt: Samsung profitiert von KI-Chips

Der Marktanteil von KI-Dienstleistungen dürfte weiter steigen, da die Unternehmen in diesem Bereich ihre Investitionen ausweiten, teilte Samsung am Mittwoch bei der Vorlage endgültiger Zahlen für das zweite Quartal mit. Zudem geht der Elektronikkonzern davon aus, dass die starke Nachfrage nach sogenannten HBM-Chips (High-Bandwidth Memory) anhalten wird. Die Strom sparenden und zugleich ultraleistungsfähigen Speicherchips werden vor allem bei Anwendungen rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) verbaut.

Im zweiten Quartal verzeichnete Samsung wie bereits bekannt deutliche Zuwächse. So stieg der operative Gewinn des südkoreanischen Unternehmens auf 10,44 Billionen Won (umgerechnet rund 7 Mrd Euro) und erhöhte sich damit im Jahresvergleich um mehr als das Fünfzehnfache. Beim Umsatz verzeichnet Samsung einen Anstieg von rund 23 Prozent auf 74,07 Billionen Won. Unter dem Strich verblieb ein Gewinn von 9,64 Billionen Won, was das Sechsfache im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.

Die Geschäftszahlen von Samsung übertrafen damit die Erwartungen der meisten Ökonomen deutlich. Als Branchenführer konnte das südkoreanische Unternehmen vor allem von den rasant gestiegenen Chippreisen profitieren, die der KI-Boom ausgelöst hat. Noch vor einem Jahr befanden sich die Preise für Halbleiter auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau, nachdem ein Überangebot und eine schleppende Nachfrage der Chip-Branche lange zugesetzt hatten.

Insbesondere entwickelte sich Samsungs Geschäftssparte der sogenannten HBM-Chips mit einem Anstieg von über 50 Prozent im Vergleich zum Vorquartal sehr robust. Investoren hatten sich zuletzt besorgt über die Marktposition von Samsung in dem lukrativen Geschäft gezeigt, bei dem der Konzern hinter dem Konkurrenten SK Hynix zurückliegt. Zuletzt machte Samsung jedoch Fortschritte, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg in dieser Woche berichtete. Das Unternehmen erhielt die sehnlichst erwartete Zertifizierung des Chipentwicklers NVIDIA für eine Version ihres HBM-Chip (HBM3) und rechnet mit einer Genehmigung für die nächste Generation (HBM3E) in zwei bis vier Monaten.

In einer Telefonkonferenz wollte sich Samsung über einzelne Kunden nicht äußern, kündigte aber an, die Produktion für HBM3E-Chips hochzufahren. Die Chip-Version soll dann im vierten Quartal 60 Prozent der HBM-Umsätze ausmachen, hieß es. Im kommenden Jahr will Samsung die Auslieferung von HBM-Chips verdoppeln.

Der Aktienkurs von Samsung Electronics stieg am Mittwoch um knapp 3,6 Prozent. Auch der südkoreanische Leitindex KOSPI schloss gestützt von dem positiven Geschäftsbericht mit einem Plus von 1,19 Prozent.

Samsung ist marktführend bei Speicherchips und Fernsehern. Im ersten Quartal holten sich die Südkoreaner nach Berechnungen von Marktforschern zudem den Spitzenplatz im Smartphone-Markt von Apple zurück.

Erst zu Beginn des Monats rief die größte Gewerkschaft bei Samsung in Südkorea zu einem unbefristeten Streik auf. Die Verhandlungen um faire Löhne für die Belegschaft dauern nach wie vor an.

/fk/DP/nas/lew/jha/

SEOUL (dpa-AFX)