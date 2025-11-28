Börse New York in Grün: Dow Jones beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen

Wie bereits am Vortag richtet sich der Dow Jones auch aktuell in der Gewinnzone ein.

Am Freitag notiert der Dow Jones um 15:58 Uhr via NYSE 0,27 Prozent höher bei 47 554,52 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 19,131 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,487 Prozent auf 47 196,15 Punkte an der Kurstafel, nach 47 427,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 47 577,78 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 47 475,61 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 2,59 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.10.2025, lag der Dow Jones bei 47 706,37 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 28.08.2025, bei 45 636,90 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.11.2024, wurde der Dow Jones mit 44 722,06 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 12,18 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 48 431,57 Punkten. Bei 36 611,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 1,39 Prozent auf 231,32 USD), Chevron (+ 1,04 Prozent auf 151,07 USD), JPMorgan Chase (+ 1,01 Prozent auf 310,76 USD), Amazon (+ 0,97 Prozent auf 231,39 USD) und Goldman Sachs (+ 0,79 Prozent auf 822,49 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil NVIDIA (-1,35 Prozent auf 177,83 USD), Procter Gamble (-0,52 Prozent auf 147,48 USD), Apple (-0,39 Prozent auf 276,48 USD), Johnson Johnson (-0,31 Prozent auf 206,92 USD) und Amgen (-0,29 Prozent auf 343,58 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 855 228 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,782 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,72 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

