Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Apple-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Apple-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Apple-Anteile betrug an diesem Tag 232,87 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Apple-Aktie investiert hätte, hätte er nun 42,942 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 848,67 USD, da sich der Wert eines Apple-Anteils am 24.11.2025 auf 275,92 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18,49 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Apple eine Börsenbewertung in Höhe von 4,03 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at