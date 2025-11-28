Verizon Aktie

Verizon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044

Kursverlauf 28.11.2025 18:02:20

Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht mittags Gewinne

Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht mittags Gewinne

So bewegt sich der Dow Jones mittags.

Der Dow Jones erhöht sich im NYSE-Handel um 18:00 Uhr um 0,65 Prozent auf 47 733,80 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 19,131 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0,487 Prozent schwächer bei 47 196,15 Punkten, nach 47 427,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 47 475,61 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 47 750,77 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 2,98 Prozent nach oben. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 28.10.2025, den Stand von 47 706,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.08.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 45 636,90 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.11.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 44 722,06 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 12,60 Prozent zu Buche. Bei 48 431,57 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36 611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell JPMorgan Chase (+ 1,90 Prozent auf 313,50 USD), Salesforce (+ 1,78 Prozent auf 232,22 USD), Goldman Sachs (+ 1,64 Prozent auf 829,43 USD), Amazon (+ 1,54 Prozent auf 232,68 USD) und IBM (+ 1,46 Prozent auf 307,64 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil NVIDIA (-1,81 Prozent auf 176,99 USD), Johnson Johnson (-1,36 Prozent auf 204,74 USD), Amgen (-0,63 Prozent auf 342,41 USD), Apple (-0,37 Prozent auf 276,51 USD) und Merck (-0,29 Prozent auf 104,33 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13 712 216 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,782 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die Verizon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,72 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Amazon 200,80 1,00% Amazon
Amgen Inc. 293,70 -0,91% Amgen Inc.
Apple Inc. 238,55 -0,42% Apple Inc.
Goldman Sachs 706,20 0,07% Goldman Sachs
IBM Corp. (International Business Machines) 262,50 0,54% IBM Corp. (International Business Machines)
Johnson & Johnson 177,06 -0,78% Johnson & Johnson
JPMorgan Chase & Co. 270,15 1,18% JPMorgan Chase & Co.
Merck Co. 90,40 -0,11% Merck Co.
Microsoft Corp. 423,75 0,81% Microsoft Corp.
NVIDIA Corp. 152,78 -1,06% NVIDIA Corp.
Salesforce 197,02 0,18% Salesforce
Verizon Inc. 35,31 -0,20% Verizon Inc.

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 47 718,91 0,62%

