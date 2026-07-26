Samsung GDRS Aktie
WKN: 896360 / ISIN: US7960508882
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26.07.2026 09:56:04
Samsung Electronics wins US$200 billion Broadcom AI chip partnership, boosting foundry push
Tie-up comes as global technology companies increasingly develop their own custom AI acceleratorsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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|Samsung GDRS
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