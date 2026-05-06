Samsung GDRS Aktie
WKN: 896360 / ISIN: US7960508882
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06.05.2026 06:01:00
Samsung hits $1tn value on AI euphoria
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|Samsung
|266 000,00
|14,41%
|Samsung GDRS
|3 900,00
|10,48%
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