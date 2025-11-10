SANKO: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SANKO gab am 07.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 14,11 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 16,16 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 4,41 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,13 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at