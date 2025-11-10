Sanritsu präsentierte Quartalsergebnisse

Sanritsu hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 36,02 JPY. Im letzten Jahr hatte Sanritsu einen Gewinn von 15,00 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 5,11 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,01 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at