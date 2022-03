SAP-Aktie im Minus: Finanzvorstand Mucic verlässt Unternehmen 2023

Der Aufsichtsrat der SAP SE hat sich am Freitag mit Luka Mucic, Chief Financial Officer und Mitglied des Vorstands, einvernehmlich darauf verständigt, dass er das Unternehmen zum 31. März 2023 verlässt. Der Aufsichtsrat habe die Suche nach einem Nachfolger eingeleitet. Luka Mucic werde seine Tätigkeit als CFO bis zum 31. März 2023 in vollem Umfang fortsetzen. Gründe für den Wechsel nannte das Unternehmen nicht.

Angekündigter Abschied des Finanzchefs verunsichert SAP-Anleger

Die Aktien von SAP haben am Montag mit einem klaren Verlust auf den angekündigtem Abschied von Finanzvorstand Luka Mucic im März 2023 reagiert. Zuletzt notierten die Papiere von Europas größtem Softwarehersteller via XETRA 1,9 Prozent im Minus bei 101,74 Euro. Damit gehörten sie zu den schwächsten DAX-Werten.

Der Abgang dürfte als eher negatives Signal gewertet werden, aber die Tatsache, dass er noch ein Jahr bleiben wird, sollte die Reaktion der Börse abmildern, kommentierte ein Händler am Morgen.

Auch der Analyst James Goodman von der britischen Großbank Barclays wertete die Nachricht "ziemlich negativ". Der Anlagehintergrund für SAP hänge stark an den Zielen für 2025. Anleger könnten nun Bedenken haben, dass sich der Softwarekonzern nun weniger stark daran orientiere, hieß es.

Trotz der Kursverluste hielten sich die SAP-Aktien über der 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend signalisiert. Nach einer negativen Phase ist diese auch nicht mehr abwärtsgerichtet. So hatte sich die Papiere zuletzt vom Kurseinbruch infolge des Krieges Russlands gegen die Ukraine ein gutes Stück weit erholt.

WALLDORF (Dow Jones) / FRANKFURT (dpa-AFX)