Sartorius vz-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Sector Perform

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Sartorius von 295 auf 275 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Laborausrüster befinde sich weiterhin in einer Phase der Normalisierung der Geschäftstätigkeit, schrieb Analyst Charles Weston in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Daher habe er die Schätzungen gesenkt, bewege sich damit aber weiterhin etwas über dem Konsens.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Sartorius vz-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie legte um 11:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 228,20 EUR zu. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 20,51 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 18 028 Sartorius vz-Aktien umgesetzt. Die nächsten Quartalszahlen für Q4 2024 wird Sartorius vz voraussichtlich am 28.01.2025 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2025 / 00:45 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2025 / 19:14 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.