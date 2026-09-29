Scholastic Aktie
WKN: 880597 / ISIN: US8070661058
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29.09.2026 08:54:57
Scholastic (SCHL) Q1 2027 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.
Sept. 24, 2026
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