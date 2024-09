SCHOTT Pharma-Aktie in Rot: Berenberg bestätigt 'Hold'-Empfehlung für SCHOTT Pharma

Die Privatbank Berenberg hat SCHOTT Pharma nach den am Donnerstag vorgelegten Zahlen auf "Hold" belassen.

Das Kursziel liegt bei 32 Euro. Analystin Victoria Lambert attestierte dem Pharmaindustrie -Zulieferer in einer am Montag vorliegenden Studie ein starkes drittes Geschäftsquartal, erwartet aber ein weniger schwungvolles Schlussquartal 2022/24. Die Bewertung der Aktie spiegele eine Geschäftserholung bereits wider, denn sie sei deutlich höher als jene des Konkurrenten Gerresheimer.

Die SCHOTT Pharma-Aktie verliert am Montag im XETRA-Handel zeitweise 2,28 Prozent auf 35,18 Euro.

