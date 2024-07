Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Mittag zurück

Das macht das Börsenbarometer in Europa am dritten Tag der Woche.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,81 Prozent leichter bei 4 907,80 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 4,253 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,170 Prozent schwächer bei 4 939,44 Punkten, nach 4 947,83 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 939,44 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 897,54 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der Euro STOXX 50 bereits um 2,42 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 17.06.2024, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 880,42 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 17.04.2024, bei 4 914,13 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 17.07.2023, mit 4 356,79 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 8,75 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 5 121,71 Punkte. Bei 4 380,97 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell adidas (+ 3,63 Prozent auf 237,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,71 Prozent auf 23,98 EUR), BASF (+ 0,60 Prozent auf 44,08 EUR), UniCredit (+ 0,16 Prozent auf 37,55 EUR) und Bayer (+ 0,13 Prozent auf 26,09 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil SAP SE (-1,18 Prozent auf 185,02 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,89 Prozent auf 40,22 EUR), Siemens (-0,73 Prozent auf 180,24 EUR), Stellantis (-0,61 Prozent auf 18,39 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,51 Prozent auf 106,40 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 320 127 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 389,173 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,57 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Nordea Bank Abp Registered-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,15 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at