Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Ende des Montagshandels nach

Zum Handelsende hielten sich die Anleger in Europa zurück.

Der Euro STOXX 50 ging nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 4 976,02 Punkten aus dem Montagshandel. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,253 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,057 Prozent schwächer bei 4 976,53 Punkten in den Handel, nach 4 979,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 029,25 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 965,24 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 051,31 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 08.04.2024, bei 5 046,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 236,60 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 10,26 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 3,03 Prozent auf 459,10 EUR), Ferrari (+ 2,30 Prozent auf 396,26 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,66 Prozent auf 3,57 EUR), Allianz (+ 0,50 Prozent auf 262,20 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,42 Prozent auf 40,29 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Eni (-0,86 Prozent auf 14,31 EUR), adidas (-0,68 Prozent auf 218,80 EUR), BMW (-0,66 Prozent auf 87,12 EUR), SAP SE (-0,66 Prozent auf 187,84 EUR) und Bayer (-0,42 Prozent auf 26,06 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 6 605 400 Aktien gehandelt. Mit 390,668 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 3,49 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at