Schwache Performance in Frankfurt: Das macht der MDAX mittags

Um 12:09 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,21 Prozent schwächer bei 24 903,83 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 228,847 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,102 Prozent stärker bei 24 981,93 Punkten in den Handel, nach 24 956,39 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 24 821,72 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 25 105,31 Einheiten.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, erreichte der MDAX einen Stand von 27 316,05 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, den Wert von 27 860,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.10.2022, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 22 332,63 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2023 ein Minus von 2,24 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 29 815,39 Punkte. Bei 24 821,72 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Gerresheimer (+ 3,58 Prozent auf 107,00 EUR), thyssenkrupp (+ 1,74 Prozent auf 6,78 EUR), KION GROUP (+ 1,73 Prozent auf 34,64 EUR), Aurubis (+ 1,28 Prozent auf 74,44 EUR) und LANXESS (+ 1,22 Prozent auf 21,63 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil AIXTRON SE (-3,65 Prozent auf 29,00 EUR), Nordex (-2,59 Prozent auf 10,17 EUR), CTS Eventim (-2,14 Prozent auf 54,80 EUR), ENCAVIS (-2,02 Prozent auf 12,13 EUR) und TAG Immobilien (-1,93 Prozent auf 9,78 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 941 992 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 15,520 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Im MDAX präsentiert die Lufthansa-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die RTL-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,80 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at