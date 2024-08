Schwache Performance in Frankfurt: DAX fällt am Mittag zurück

Um 12:10 Uhr sinkt der DAX im XETRA-Handel um 1,55 Prozent auf 17 802,33 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,771 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 1,10 Prozent schwächer bei 17 884,86 Punkten, nach 18 083,05 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 17 918,02 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 787,22 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 3,99 Prozent abwärts. Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 02.07.2024, bei 18 164,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.05.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 17 896,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.08.2023, wies der DAX einen Wert von 16 020,02 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 6,16 Prozent zu. Bei 18 892,92 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit QIAGEN (+ 2,33 Prozent auf 42,39 EUR), Brenntag SE (+ 0,61 Prozent auf 65,46 EUR), Beiersdorf (+ 0,15 Prozent auf 132,10 EUR), Henkel vz (+ 0,08 Prozent auf 78,34 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (+ 0,06 Prozent auf 133,96 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Siemens Energy (-5,51 Prozent auf 24,69 EUR), RWE (-5,02 Prozent auf 32,53 EUR), Daimler Truck (-4,19 Prozent auf 33,15 EUR), Commerzbank (-3,40 Prozent auf 13,79 EUR) und Infineon (-3,15 Prozent auf 30,12 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Commerzbank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2 929 179 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 227,491 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,54 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,76 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

