Schwache Performance in Frankfurt: DAX mittags in Rot

Am Mittwoch verliert der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,39 Prozent auf 24 175,01 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,069 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,422 Prozent auf 24 373,41 Punkte an der Kurstafel, nach 24 270,87 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 399,57 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24 166,90 Einheiten.

DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der DAX bereits um 0,861 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, mit 22 380,19 Punkten bewertet. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 22.01.2026, den Stand von 24 856,47 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 22.04.2025, einen Wert von 21 293,53 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1,48 Prozent nach unten. Bei 25 507,79 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 863,81 Zähler.

Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 2,19 Prozent auf 48,78 EUR), Brenntag SE (+ 1,89 Prozent auf 61,52 EUR), RWE (+ 1,41 Prozent auf 59,08 EUR), Beiersdorf (+ 1,39 Prozent auf 75,74 EUR) und Bayer (+ 1,33 Prozent auf 40,50 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Deutsche Telekom (-3,79 Prozent auf 27,70 EUR), Commerzbank (-2,81 Prozent auf 34,93 EUR), MTU Aero Engines (-2,66 Prozent auf 303,60 EUR), Zalando (-1,64 Prozent auf 22,75 EUR) und adidas (-1,52 Prozent auf 142,85 EUR) unter Druck.

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4 555 242 Aktien gehandelt. Mit 184,887 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,60 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at