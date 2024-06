Schwache Performance in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Mittag leichter

Am Freitag notiert der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,77 Prozent schwächer bei 18 509,07 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,803 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,019 Prozent auf 18 649,08 Punkte an der Kurstafel, nach 18 652,67 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 18 490,95 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 649,08 Einheiten.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 0,029 Prozent. Der DAX lag vor einem Monat, am 07.05.2024, bei 18 430,05 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 07.03.2024, den Wert von 17 842,85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.06.2023, notierte der DAX bei 15 960,56 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,37 Prozent nach oben. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,02 Zähler.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Infineon (+ 2,78 Prozent auf 37,68 EUR), Beiersdorf (+ 1,36 Prozent auf 144,90 EUR), Brenntag SE (+ 0,62 Prozent auf 65,16 EUR), Henkel vz (+ 0,52 Prozent auf 84,50 EUR) und Covestro (+ 0,51 Prozent auf 47,44 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-4,80 Prozent auf 27,38 EUR), Daimler Truck (-3,32 Prozent auf 38,75 EUR), Bayer (-1,74 Prozent auf 27,89 EUR), EON SE (-1,43 Prozent auf 12,39 EUR) und Siemens (-1,30 Prozent auf 173,40 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Siemens Energy-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 731 288 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 200,202 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Unter den DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,09 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

