Schwache Performance in Frankfurt: DAX schwächelt zum Start des Freitagshandels

Am Freitag fällt der DAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,64 Prozent auf 18 236,84 Punkte zurück. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,778 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,076 Prozent auf 18 340,85 Punkte an der Kurstafel, nach 18 354,76 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 18 234,22 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 341,82 Zähler.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Verluste von 2,66 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.06.2024, betrug der DAX-Kurs 18 067,91 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 19.04.2024, erreichte der DAX einen Wert von 17 737,36 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 19.07.2023, einen Wert von 16 108,93 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 8,75 Prozent. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 18 892,92 Punkte. Bei 16 345,02 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit MTU Aero Engines (+ 0,37 Prozent auf 246,80 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 0,20 Prozent auf 131,16 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 0,14 Prozent auf 28,15 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,12 Prozent auf 24,29 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0,10 Prozent auf 101,55 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Sartorius vz (-14,39 Prozent auf 211,20 EUR), Merck (-2,13 Prozent auf 149,30 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,12 Prozent auf 446,80 EUR), QIAGEN (-1,86 Prozent auf 37,92 EUR) und Deutsche Bank (-1,74 Prozent auf 15,03 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EON SE-Aktie. 176 680 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 213,906 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,70 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

