Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsende im Minus

Am Freitag tendierte der LUS-DAX via XETRA schlussendlich 1,23 Prozent leichter bei 18 736,00 Punkten.

Bei 18 705,50 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 970,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 20.08.2024, einen Stand von 18 359,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 20.06.2024, bei 18 247,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.09.2023, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 15 702,00 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 11,90 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 19 048,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten erreicht.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Deutsche Börse (+ 1,51 Prozent auf 208,20 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,80 Prozent auf 278,50 EUR), Siemens Energy (+ 0,78 Prozent auf 32,30 EUR), Zalando (+ 0,68 Prozent auf 26,83 EUR) und EON SE (+ 0,61 Prozent auf 13,26 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Sartorius vz (-6,90 Prozent auf 230,90 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-6,81 Prozent auf 54,99 EUR), Brenntag SE (-5,91 Prozent auf 61,48 EUR), Infineon (-5,72 Prozent auf 29,07 EUR) und Merck (-5,57 Prozent auf 157,55 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die EON SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 17 066 140 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 232,810 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,61 zu Buche schlagen. Mit 9,37 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

