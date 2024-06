Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich schwächer

Der LUS-DAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,36 Prozent tiefer bei 18 565,50 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 18 656,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 422,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.05.2024, bewegte sich der LUS-DAX bei 18 440,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 07.03.2024, den Stand von 17 869,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.06.2023, lag der LUS-DAX bei 15 944,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 10,88 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 3,68 Prozent auf 38,01 EUR), Covestro (+ 2,54 Prozent auf 48,40 EUR), Commerzbank (+ 1,90 Prozent auf 15,58 EUR), Beiersdorf (+ 1,47 Prozent auf 145,05 EUR) und Brenntag SE (+ 0,65 Prozent auf 65,18 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-7,23 Prozent auf 26,68 EUR), Daimler Truck (-4,24 Prozent auf 38,38 EUR), Zalando (-3,02 Prozent auf 23,42 EUR), Sartorius vz (-2,36 Prozent auf 244,00 EUR) und RWE (-1,98 Prozent auf 34,18 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 680 924 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 200,202 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,97 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,09 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

