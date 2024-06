Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Start leichter

Der LUS-DAX fällt am Freitag nach Vortagesgewinnen zurück.

Um 09:27 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,11 Prozent tiefer bei 18 227,00 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 18 209,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 256,50 Punkten erreichte.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat, am 21.05.2024, wurde der LUS-DAX mit 18 740,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 21.03.2024, bei 18 159,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 21.06.2023, den Wert von 15 997,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 8,86 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 18 888,50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 1,51 Prozent auf 503,80 EUR), Covestro (+ 0,76 Prozent auf 50,70 EUR), Allianz (+ 0,50 Prozent auf 261,30 EUR), EON SE (+ 0,48 Prozent auf 12,63 EUR) und Hannover Rück (+ 0,43 Prozent auf 235,30 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Heidelberg Materials (-2,06 Prozent auf 94,02 EUR), Infineon (-1,26 Prozent auf 34,55 EUR), Henkel vz (-1,07 Prozent auf 81,48 EUR), Porsche Automobil vz (-0,93 Prozent auf 42,65 EUR) und Siemens Energy (-0,84 Prozent auf 24,71 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 194 775 Aktien gehandelt. Mit 205,758 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Mit 8,51 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

