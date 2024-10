Schwache Performance in Frankfurt: MDAX legt am Montagmittag den Rückwärtsgang ein

Der MDAX zeigt sich am ersten Tag der Woche in Rot.

Um 12:10 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,61 Prozent schwächer bei 27 042,88 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 267,650 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,277 Prozent schwächer bei 27 134,75 Punkten in den Handel, nach 27 210,14 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 27 236,17 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 27 014,44 Punkten.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Der MDAX bewegte sich am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2024, bei 25 703,44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, wies der MDAX einen Stand von 25 176,06 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, verzeichnete der MDAX einen Stand von 26 075,11 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 0,762 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 641,56 Punkten. 23 476,10 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell HelloFresh (+ 3,39 Prozent auf 9,83 EUR), HENSOLDT (+ 2,15 Prozent auf 29,46 EUR), Gerresheimer (+ 1,02 Prozent auf 98,60 EUR), Delivery Hero (+ 0,95 Prozent auf 36,09 EUR) und CTS Eventim (+ 0,92 Prozent auf 93,30 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil TRATON (-4,52 Prozent auf 29,60 EUR), HELLA GmbH (-3,37 Prozent auf 86,00 EUR), Stabilus SE (-2,99 Prozent auf 37,30 EUR), KION GROUP (-2,92 Prozent auf 35,86 EUR) und HUGO BOSS (-2,66 Prozent auf 41,03 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Die thyssenkrupp-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 326 923 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX mit 19,522 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick

Die thyssenkrupp-Aktie hat mit 4,18 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Unter den Aktien im Index weist die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 15,89 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at