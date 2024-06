Schwache Performance in Frankfurt: MDAX notiert zum Handelsende im Minus

Der MDAX verlor zum Handelsschluss an Wert.

Der MDAX sank im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,71 Prozent auf 25 193,36 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 250,230 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,011 Prozent höher bei 25 376,60 Punkten in den Handel, nach 25 373,89 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 25 164,23 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 422,17 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der MDAX bereits um 0,416 Prozent nach. Vor einem Monat, am 28.05.2024, lag der MDAX noch bei 27 134,66 Punkten. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 28.03.2024, bei 27 043,04 Punkten. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 28.06.2023, bei 27 220,45 Punkten.

Der Index büßte auf Jahressicht 2024 bereits um 6,13 Prozent ein. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 27 641,56 Punkte. Bei 25 075,79 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell EVOTEC SE (+ 5,84 Prozent auf 8,98 EUR), TRATON (+ 2,00 Prozent auf 30,55 EUR), Aroundtown SA (+ 1,87 Prozent auf 1,97 EUR), TAG Immobilien (+ 1,86 Prozent auf 13,67 EUR) und HENSOLDT (+ 1,66 Prozent auf 34,34 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil RATIONAL (-6,38 Prozent auf 777,50 EUR), TeamViewer (-6,01 Prozent auf 10,48 EUR), Nordex (-4,51 Prozent auf 11,44 EUR), Delivery Hero (-2,64 Prozent auf 22,15 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-2,60 Prozent auf 65,65 EUR) unter Druck.

Die teuersten MDAX-Konzerne

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 6 566 313 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 19,290 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 4,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). RTL-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 18,25 Prozent gelockt.

