Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Freitagmittag leichter

Der MDAX fällt am fünften Tag der Woche.

Um 12:10 Uhr sinkt der MDAX im XETRA-Handel um 2,28 Prozent auf 25 231,38 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 234,644 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,667 Prozent leichter bei 25 647,57 Punkten, nach 25 819,66 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 25 216,97 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 659,01 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 0,054 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 10.10.2023, lag der MDAX-Kurs bei 25 795,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2023, wies der MDAX einen Stand von 28 334,22 Punkten auf. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 10.11.2022, den Wert von 25 270,81 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2023 ein Minus von 0,958 Prozent zu Buche. Bei 29 815,39 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 626,97 Punkten erreicht.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Gerresheimer (+ 0,75 Prozent auf 93,55 EUR), HOCHTIEF (+ 0,74 Prozent auf 95,05 EUR), Talanx (+ 0,42) Prozent auf 59,50 EUR), freenet (+ 0,32 Prozent auf 25,14 EUR) und FUCHS PETROLUB SE VZ (+ 0,10 Prozent auf 39,00 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen Jungheinrich (-7,31 Prozent auf 25,62 EUR), Delivery Hero (-5,37 Prozent auf 26,87 EUR), Bechtle (-4,88 Prozent auf 43,23 EUR), LANXESS (-4,88 Prozent auf 23,18 EUR) und HENSOLDT (-4,79 Prozent auf 25,82 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Telefonica Deutschland-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 6 657 805 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Talanx mit 15,520 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie weist mit 5,17 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die RTL-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at