Schwache Performance in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell

Der LUS-DAX verliert am Mittag an Boden.

Um 12:25 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,22 Prozent tiefer bei 16 737,50 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 16 735,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 16 789,00 Einheiten.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, bewegte sich der LUS-DAX bei 15 300,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.09.2023, wies der LUS-DAX einen Stand von 15 828,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.12.2022, wurde der LUS-DAX auf 14 327,00 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 19,08 Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 246,00 Punkten. Bei 13 869,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Sartorius vz (+ 1,96 Prozent auf 311,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,84 Prozent auf 22,81 EUR), Siemens (+ 0,81 Prozent auf 163,74 EUR), Deutsche Börse (+ 0,55 Prozent auf 181,50 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,27 Prozent auf 11,86 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Siemens Energy (-2,90 Prozent auf 11,04 EUR), Zalando (-2,65 Prozent auf 21,69 EUR), Siemens Healthineers (-0,91 Prozent auf 52,26 EUR), Bayer (-0,83 Prozent auf 31,63 EUR) und SAP SE (-0,82 Prozent auf 146,96 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2 963 234 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 173,326 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat mit 2,74 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,25 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at