Schwache Performance in Frankfurt: So steht der TecDAX am Nachmittag

Am Mittwoch sinkt der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 1,91 Prozent auf 3 273,38 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 510,824 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,023 Prozent auf 3 336,42 Punkte an der Kurstafel, nach 3 337,20 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 336,42 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 3 272,69 Einheiten.

TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der TecDAX bereits um 2,38 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, einen Stand von 3 431,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.03.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 391,18 Punkten auf. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 19.06.2023, bei 3 206,17 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,54 Prozent. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 175,55 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit HENSOLDT (+ 0,83 Prozent auf 34,20 EUR), MorphoSys (+ 0,75 Prozent auf 67,50 EUR), Nemetschek SE (+ 0,39 Prozent auf 91,00 EUR), TeamViewer (+ 0,28 Prozent auf 10,63 EUR) und freenet (+ 0,24 Prozent auf 25,20 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil SMA Solar (-27,75 Prozent auf 30,00 EUR), Sartorius vz (-10,66 Prozent auf 217,90 EUR), AIXTRON SE (-6,90 Prozent auf 19,02 EUR), QIAGEN (-5,80 Prozent auf 38,73 EUR) und Infineon (-3,90 Prozent auf 34,58 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 2 555 912 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 205,151 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SMA Solar-Aktie mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,24 Prozent, die höchste im Index.

