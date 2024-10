Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX sackt am Mittag ab

Der TecDAX zeigt sich heute in Rot.

Um 12:10 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,94 Prozent auf 3 336,22 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 551,019 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,254 Prozent tiefer bei 3 359,30 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 367,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 359,30 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 330,68 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 2,87 Prozent. Der TecDAX wurde vor einem Monat, am 03.09.2024, mit 3 334,47 Punkten bewertet. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 03.07.2024, den Wert von 3 333,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.10.2023, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 2 963,82 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 0,350 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 125,18 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit PNE (+ 1,65 Prozent auf 12,30 EUR), 1&1 (+ 1,34 Prozent auf 13,64 EUR), Nagarro SE (+ 1,04 Prozent auf 87,85 EUR), Elmos Semiconductor (+ 0,77 Prozent auf 65,50 EUR) und Energiekontor (+ 0,54 Prozent auf 55,40 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Eckert Ziegler (-9,29 Prozent auf 41,60 EUR), AIXTRON SE (-2,68 Prozent auf 15,43 EUR), Infineon (-2,15 Prozent auf 29,98 EUR), SMA Solar (-2,01 Prozent auf 17,51 EUR) und Siltronic (-1,91 Prozent auf 66,90 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 621 297 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 238,316 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Die 1&1-Aktie weist mit 7,90 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. freenet lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,02 Prozent.

Redaktion finanzen.at