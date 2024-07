Schwache Performance in London: FTSE 100 zum Start des Montagshandels mit Abgaben

Am Montag tendiert der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,29 Prozent schwächer bei 8 179,98 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,552 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 203,93 Punkte an der Kurstafel, nach 8 203,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 175,26 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8 204,16 Punkten.

FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8 245,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.04.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 943,47 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, wurde der FTSE 100 auf 7 256,94 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 5,94 Prozent zu Buche. Bei 8 474,41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 7 404,08 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Ocado Group (+ 4,91 Prozent auf 3,44 GBP), Melrose Industries (+ 1,87 Prozent auf 5,89 GBP), Informa (+ 0,94 Prozent auf 8,59 GBP), Marks Spencer (+ 0,91 Prozent auf 2,98 GBP) und Flutter Entertainment (+ 0,91 Prozent auf 155,35 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Anglo American (-1,60 Prozent auf 24,05 GBP), Antofagasta (-1,50 Prozent auf 21,71 GBP), Rio Tinto (-1,29 Prozent auf 51,91 GBP), Frasers Group (-1,14 Prozent auf 8,52 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,10 Prozent auf 28,31 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 3 496 264 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 221,054 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,39 erwartet. Im Index bietet die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,03 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at