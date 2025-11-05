Schwache Performance in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Mittwochmittag

Am Mittwoch tendiert der FTSE 100 um 12:10 Uhr via LSE 0,08 Prozent tiefer bei 9 707,54 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,773 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 9 714,98 Punkten in den Mittwochshandel, nach 9 714,96 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Mittwoch bei 9 680,51 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 9 723,21 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0,100 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, mit 9 491,25 Punkten bewertet. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 05.08.2025, mit 9 142,73 Punkten bewertet. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 05.11.2024, mit 8 172,39 Punkten bewertet.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 17,52 Prozent. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 9 787,63 Punkten. Bei 7 544,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Burberry (+ 1,71 Prozent auf 11,89 GBP), Marks Spencer (+ 1,40 Prozent auf 3,90 GBP), Barratt Developments (+ 1,36 Prozent auf 3,77 GBP), Tesco (+ 1,04 Prozent auf 4,65 GBP) und Intermediate Capital Group (+ 0,92 Prozent auf 19,78 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen Fresnillo (-2,30 Prozent auf 21,22 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-1,99 Prozent auf 11,30 GBP), Weir Group (-1,94 Prozent auf 28,24 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-1,46 Prozent auf 1,69 GBP) und Associated British Foods (-1,13 Prozent auf 21,87 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 16 188 333 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die AstraZeneca-Aktie mit 217,367 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Im FTSE 100 weist die WPP 2012-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,09 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at