Schwache Performance in New York: Dow Jones beginnt die Sitzung mit Verlusten

Der Dow Jones setzt heute nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 0,44 Prozent leichter bei 38 819,20 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 13,221 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,054 Prozent auf 38 968,77 Punkte an der Kurstafel, nach 38 989,83 Punkten am Vortag.

Bei 38 759,80 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 38 906,98 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 05.02.2024, bei 38 380,12 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.12.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 36 124,56 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 33 390,97 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 2,93 Prozent nach oben. Bei 39 282,28 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Walmart (+ 0,88 Prozent auf 59,82 USD), 3M (+ 0,86 Prozent auf 92,23 USD), Dow (+ 0,72 Prozent auf 57,43 USD), JPMorgan Chase (+ 0,55 Prozent auf 187,71 USD) und Chevron (+ 0,52 Prozent auf 149,65 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Intel (-3,57 Prozent auf 43,98 USD), Apple (-2,46 Prozent auf 170,79 USD), Microsoft (-1,91 Prozent auf 406,98 USD), Salesforce (-1,79 Prozent auf 309,00 USD) und Amazon (-1,03 Prozent auf 175,75 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 448 754 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2,847 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 8,78 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die 3M-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,88 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

