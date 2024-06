Schwache Performance in New York: Dow Jones mittags schwächer

Am Montag notiert der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,63 Prozent leichter bei 38 442,89 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 13,236 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der Dow Jones 1,41 Prozent schwächer bei 38 140,26 Punkten, nach 38 686,32 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Montag sein Tageshoch bei 38 735,61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 38 397,99 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 03.05.2024, den Stand von 38 675,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 39 087,38 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, bei 33 762,76 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,93 Prozent zu. Bei 40 077,40 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Boeing (+ 2,54 Prozent auf 182,12 USD), Merck (+ 2,20 Prozent auf 128,30 USD), Apple (+ 1,10 Prozent auf 194,36 USD), Amgen (+ 0,81 Prozent auf 308,34 USD) und Johnson Johnson (+ 0,70 Prozent auf 147,70 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Dow (-3,42 Prozent auf 55,66 USD), Caterpillar (-2,94 Prozent auf 328,57 USD), Travelers (-2,59 Prozent auf 210,12 USD), Chevron (-2,25 Prozent auf 158,65 USD) und American Express (-2,08 Prozent auf 235,01 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 7 393 092 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 2,842 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,52 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

