Schwache Performance in New York: Dow Jones schwächelt nachmittags

Der Dow Jones zeigt sich am Nachmittag wenig bewegt.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,13 Prozent leichter bei 39 324,53 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 14,369 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 39 313,40 Zählern und damit 0,159 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (39 375,87 Punkte).

Der Dow Jones verzeichnete bei 39 654,96 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 39 278,43 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 38 798,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 38 892,80 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, lag der Dow Jones-Kurs bei 33 734,88 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 4,27 Prozent zu. Bei 40 077,40 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Bei 37 122,95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Intel (+ 5,25 Prozent auf 33,70 USD), Home Depot (+ 1,52 Prozent auf 339,68 USD), Dow (+ 1,26 Prozent auf 52,89 USD), Travelers (+ 1,21 Prozent auf 204,31 USD) und Procter Gamble (+ 0,62 Prozent auf 166,24 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Nike (-2,08 Prozent auf 73,86 USD), Salesforce (-1,47 Prozent auf 259,33 USD), Visa (-1,12 Prozent auf 267,32 USD), Coca-Cola (-1,05 Prozent auf 63,09 USD) und McDonalds (-0,92 Prozent auf 248,79 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 9 401 774 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,211 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Die Verizon-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,49 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

