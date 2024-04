Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Am Dienstagabend hielten sich die Börsianer in New York zurück.

Der NASDAQ Composite schloss am Dienstag nahezu unverändert (minus 0,12 Prozent) bei 15 865,25 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,180 Prozent auf 15 856,38 Punkte an der Kurstafel, nach 15 885,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 15 822,02 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 965,79 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, bei 15 973,17 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 16.01.2024, den Wert von 14 944,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, den Stand von 12 123,47 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,44 Prozent aufwärts. Bei 16 538,86 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Macatawa Bank (+ 37,66 Prozent auf 13,67 USD), AmeriServ Financial (+ 5,65 Prozent auf 2,43 USD), Landec (+ 4,64 Prozent auf 6,54 USD), EZCORP (+ 4,07 Prozent auf 11,26 USD) und Geron (+ 3,77 Prozent auf 3,58 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Ebix (-13,46 Prozent auf 0,77 USD), Enzon Pharmaceuticals (-13,37 Prozent auf 0,06 USD), Cutera (-9,05 Prozent auf 2,01 USD), Lifetime Brands (-6,67 Prozent auf 9,52 USD) und MicroStrategy (-6,13 Prozent auf 1 254,03 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 22 838 806 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 2,954 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Bed Bath Beyond-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Mit 19,80 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

