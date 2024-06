Schwache Performance in Paris: CAC 40 gibt zum Handelsende nach

Der CAC 40 zeigte sich am Mittwoch im Minus.

Zum Handelsende notierte der CAC 40 im Euronext-Handel 0,69 Prozent schwächer bei 7 609,15 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,398 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 0,542 Prozent stärker bei 7 703,80 Punkten, nach 7 662,30 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 559,63 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 7 707,15 Einheiten.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 0,325 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, einen Wert von 8 094,97 Punkten auf. Der CAC 40 stand noch vor drei Monaten, am 26.03.2024, bei 8 184,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.06.2023, wurde der CAC 40 mit 7 184,35 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 1,04 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 259,19 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 281,10 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im CAC 40 befinden sich derzeit LOréal (+ 0,34 Prozent auf 437,25 EUR), Kering (+ 0,33 Prozent auf 326,25 EUR), Vivendi (+ 0,24 Prozent auf 9,88 EUR), Stellantis (+ 0,22 Prozent auf 19,37 EUR) und LEGRAND (+ 0,19 Prozent auf 94,41 EUR). Auf der Verliererseite im CAC 40 stehen derweil Airbus SE (ex EADS) (-2,66 Prozent auf 130,88 EUR), Carrefour (-1,76 Prozent auf 13,55 EUR), Crédit Agricole (-1,55 Prozent auf 12,90 EUR), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-1,22 Prozent auf 727,00 EUR) und Orange (-1,12 Prozent auf 9,38 EUR).

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Die AXA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 4 556 179 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 361,511 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,83 zu Buche schlagen. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,08 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

